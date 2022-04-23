«Локомотив» — «Нижний Новгород»: эксперты оценили шансы в матче чемпионата России

23 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 16:30 мск.

Почему «Локомотив» разочарует в матче с «Нижним Новгородом»?

Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 3.75.



Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25.

Если забьют футболисты «Локомотива», сыграет коэффициент 1.21. Гол «Нижнего Новгорода» доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

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