«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Англии

23 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск.

Где покажут матч «Арсенал» — «МЮ» в прямом эфире?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев предлагается с коэффициентом 2.13. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.75.



Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02.

Если забьют игроки «Арсенала», зайдёт коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Манчестер Юнайтед» идёт с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Выгнать Роналду и разобраться с травмами. 5 советов новому тренеру «МЮ».

Почему «Арсенал» выбьет «МЮ» из борьбы за зону Лиги чемпионов?

Рангник прокомментировал назначение тен Хага на пост главного тренера «МЮ».

Стала известна зарплата тен Хага в «Манчестер Юнайтед».