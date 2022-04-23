«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Англии

23 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск.
Где покажут матч «Арсенал» — «МЮ» в прямом эфире?
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев предлагается с коэффициентом 2.13. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.75.
Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02.
Если забьют игроки «Арсенала», зайдёт коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Манчестер Юнайтед» идёт с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
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