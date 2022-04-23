Букмекеры назвали шансы «Баварии» выиграть Бундеслигу по итогам матча с «Боруссией Д»

23 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало игры — в 19:30 мск.
Где покажут матч «Бавария» — «Боруссия Д»?
В случае победы мюнхенцы досрочно гарантируют себе титул чемпионов Германии.
Эксперты не сомневаются в победе хозяев: поставить на мюнхенцев можно с коэффициентом 1.42. Успех дортмундцев оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.85.
Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд) получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.78.
Гол хозяев доступен с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.35. Заключить пари на «обе забьют» можно за 1.42.
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