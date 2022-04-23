«Урал» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Уфа».

Ставка: ничья в первом тайме за 1.90.

«26-й тур РПЛ начинается в азиатском кластере. «Урал» будет принимать «Уфу». Команды соседствуют в турнирной таблице. «Уфа» повыше команды Игоря Шалимова на одно очко. Мы прекрасно понимаем, что это будет настоящая драка за очки и драка за сохранение места в Премьер-Лиге, по крайней мере, за избежание прямого вылета.

Черданцев: у «Зенита» могут начаться психологические проблемы.

«Урал» — худшая команда по игре дома в нынешнем сезоне. У «Урала» есть проблемы с атакой. В принципе, они есть и у «Уфы». 23 мяча «Уфа» забила, и 75% пришлось на долю Гамида Агаларова. С трудом «Уфа» создаёт моменты, с трудом реализует. Это было видно и по матчу с ЦСКА, и по предыдущим играм. Та же самая проблема у «Урала», там треть мячей забил Эрик Бикфалви. В тройку худших команд по результативности входят и те и другие.



Здесь, я думаю, будет много борьбы, единоборств, карточек. Вряд ли будет много футбола. Говорил Шалимов, что в той ситуации, в которой находится «Урал», надо очки выгрызать. Футболисты должны проникнуться этой идеей. Посмотрим, как это удастся в домашней встрече с «Уфой».



Думаю, будет очень тяжёлый матч, много моментов не будет. Можно было бы сыграть «низок». Но я бы сыграл ничью в первом тайме. Мне кажется, будет очень аккуратный и осторожный футбол, учитывая цену очков в этой встрече».

Почему слухи о приходе Гончаренко помогут «Уралу» прибавить?

Дрогба: наложение санкций на Абрамовича и «Челси» ударило по простым людям.

Где покажут матч «Арсенал» — «МЮ».