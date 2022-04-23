«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 34-го тура АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 2.25.

Где покажут матч «Арсенал» — «МЮ» в прямом эфире?

«Давайте поговорим о матче, который пройдёт в Лондоне, куда приезжает играть «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом». Лондонцы были невероятно хороши в матче с «Челси», добыв важнейшую победу, так как у команды была серия неудачных матчей. Это важный шаг к тому, чтобы «Арсенал» закрепился на четвёртом месте.



У «Юнайтед» была тяжелейшая игра с «Ливерпулем». «МЮ» проиграл без шансов, а по сумме двух встреч в чемпионате вообще 0:9 – такого никогда не было. Но «Манчестер» сейчас одухотворён назначением Эрика тен Хага – это дополнительная жизнь в раздевалке, дополнительная мотивация на эту игру.



Думаю, что в этой игре нам стоит ждать очень плотную и яркую борьбу. Рубка будет страшная, поэтому тотал больше 4.5 жёлтой карточки в этой игре может зайти. Здесь сеча пойдёт с первой минуты.



После плохой игры с «Ливерпулем» «Манчестер Юнайтед» надо будет показать для болельщиков, что у них есть характер, а «Арсеналу» надо будет показать, что победа на «Стэмфорде» не случайна, что четвёртое место совсем близко. Будет страшная заруба – тотал больше 4.5 жёлтой карточки».

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