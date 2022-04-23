«Урал» — «Уфа»: прямой эфир, смотреть онлайн, какой телеканал покажет, прямая трансляция

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск.

Почему «Урал» приблизит «Уфу» к ФНЛ?

В прямом эфире трансляцию матча покажет канал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу екатеринбургского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.26.



Аналитики также считают, что матч РПЛ «Урал» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

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