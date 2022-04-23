«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн, прямая трансляция, где показывают

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.75.



Аналитики сомневаются, что матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

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