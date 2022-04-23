«Интер» — «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию, какой канал показывает в прямом эфире

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома». Начало игры — в 19:00 мск.

Почему «Интер» сокрушит надежды «Ромы» на Лигу чемпионов?

Прямую трансляцию матча Серии А можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех римлян оценён экспертами в 5.55. Ставки на ничью принимаются за 4.40.



Букмекеры также считают, что матч «Интер» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

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