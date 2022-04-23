«Бавария» — «Боруссия» Д: прямая трансляция, смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 19:30 мск.

«Бавария» — «Боруссия Д»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Посмотреть онлайн матч можно будет на канале «Матч! Футбол 3».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех дортмундцев оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.85.



Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.78. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.

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