«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прямой эфир, по какому каналу, смотреть онлайн трансляцию

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 16:30 мск.

Почему «Локомотив» разочарует в матче с «Нижним Новгородом»?

Прямую трансляцию в своём эфире покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 3.75.



Аналитики также считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

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