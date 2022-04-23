«Урал» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Уфа».

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.09.

«С характером этой встречи всё более-менее понятно. Думаю, она будет очень похожа на ту, что в прошлом туре сыграли «Нижний Новгород» и «Химки». Там обошлось без голов, да и моментов почти не было. Этот матч по важности не уступает. «Урал» на 15-м месте, «Уфа» на 14-м, между командами всего одно очко. Если нынешние правила по вылету сохранятся, то эта встреча может иметь судьбоносное значение.

Почему «Урал» приблизит «Уфу» к ФНЛ?

Рисковать здесь никто не станет. И так обе команды испытывают проблемы в атаке, мало забивают, а здесь ещё и сопротивление будет максимальным. Поначалу точно никто вперёд не полезет, только какой-то случайный гол может получиться. После перерыва, возможно, кто-то устанет и соперник подловит на ошибке или контратаке. Но и счёт 0:0 здесь очень вероятен, на мой взгляд.



Не могу здесь отдать кому-то предпочтение. Проблески случаются у обеих команд время от времени, но стабильности нет. Выберу ту же ставку, что и на игру в Нижнем Новгороде неделю назад — тотал меньше 2 мячей. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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