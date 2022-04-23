«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин поделился прогнозом на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.45.

Где покажут матч «Арсенал» — «МЮ» в прямом эфире?

«Сейчас оба клуба пребывают в долговременном кризисе. У обеих команд что по результатам, что по составам, как говорится, и трава пониже, и дым пожиже. Сейчас для них вожделенная мечта — итоговое четвёртое место. На это одно место претендентов аж четверо. «Челси» вне конкуренции. К двум нашим героям надо присовокупить также «Тоттенхэм» и «Вест Хэм Юнайтед». Получается, «Манчестер Юнайтед» — в окружении трёх голодных и готовых разорвать лондонских конкурентов. Облегчает задачу каждому, что в этой компании каждый каждому враг. Никто, естественно, за просто так очки не отдаст.



У «Юнайтед» есть мощный козырь в лице Криштиану Роналду. В свои 37 лет он является не только лучшим бомбардиром, но и ярчайшим примером для молодых партнёров. Правда, партнёры эти, кажется, не понимают, с каким гигантом они играют бок о бок. Потому не спешат брать с него пример. Это уже 16-й сезон подряд, когда Роналду забивает 20 и более голов за клуб во всех соревнованиях. Сделал в недавней игре после «Норвича» свой 60-й хет-трик в карьере, третий за «Манчестер Юнайтед» и второй в этом сезоне. В этом сезоне он забил на 12 голов больше, чем любой другой игрок «Юнайтед». Вот вам и старик.



Напомню, в первом круге 14-го тура в декабре именно дубль Роналду принёс хозяевам непростую победу над «Арсеналом» — 3:2. Думаю, что и на сей раз голов мы увидим немало. Вероятно, что снова отличится Криштиану, у которого 99 голов за «Юнайтед». Одного гола не хватает, чтобы войти в клуб ста. Я ставлю не на голы звёздного португальца, а на тотал больше 3 мячей».

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