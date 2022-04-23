«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Егора Титова на матч 34-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.28.

Где покажут матч «Арсенал» — «МЮ» в прямом эфире?

«Манчестер Юнайтед» определился с тренером, который будет работать в следующем сезоне. Многие ожидали, что возьмут главного тренера «Аякса» тен Хага, так и произошло. Думаю, голландцу хотелось бы получить команду, играющую в Лиге чемпионов. А пока что «МЮ» от этого далёк. Впереди и «Тоттенхэм», и «Арсенал». «Юнайтед» отстаёт на три очка, при этом он провёл на игру больше. Если не выиграть у «Арсенала», то шансы станут просто призрачными. Одну лондонскую команду ещё можно будет опередить, но чтобы сразу две…



Я думаю, что «МЮ» постарается сыграть агрессивно и открыто. Футболисты уже понимают, что с Рангником им дальше не работать. Они ощутили, что его установки не приносят результата. Команда может объединиться и сыграть в силу своих возможностей. Игроки соберутся и решат, как им действовать. Уверен, это будет эффективнее всего того, что показывает «Манчестер» последние полгода.



«Арсеналу» победа тоже нужна. И он показал, что находится в неплохой форме. Победа в дерби над «Челси» только добавляет уверенности. Она была очень яркой.



В таком столкновении, когда победа нужна обеим командам, я жду голов. Поставлю на тотал больше 3 мячей. Мне кажется, что уровень атакующих линий заметно превосходит оборону команд. Уверен в ставке на 7 из 10».

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