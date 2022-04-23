«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».
Где покажут матч «Арсенал» — «МЮ» в прямом эфире?
Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.70.
«Обе команды должны быть в приподнятом настроении – «Арсенал» прервал серию из трёх поражений добротной победой над «Челси», ну а «МЮ» всё-таки объявил о смене тренера, не дожидаясь конца сезона, что должно взбодрить футболистов.
Но если говорить об уровне игры, то качественнее, конечно, выглядит «Арсенал». Даже в проигранных матчах была видна команда, у которой, может быть, не получалось завершение атак, но была видна идея и, главное, структура игры.
У «Юнайтед» ничего такого уже давно видно не было. Думаю, после победы в дерби «канониры» с ещё большим желанием продолжат борьбу за место в четвёрке».
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