«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».

Где покажут матч «Арсенал» — «МЮ» в прямом эфире?

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.70.

«Обе команды должны быть в приподнятом настроении – «Арсенал» прервал серию из трёх поражений добротной победой над «Челси», ну а «МЮ» всё-таки объявил о смене тренера, не дожидаясь конца сезона, что должно взбодрить футболистов.



Но если говорить об уровне игры, то качественнее, конечно, выглядит «Арсенал». Даже в проигранных матчах была видна команда, у которой, может быть, не получалось завершение атак, но была видна идея и, главное, структура игры.



У «Юнайтед» ничего такого уже давно видно не было. Думаю, после победы в дерби «канониры» с ещё большим желанием продолжат борьбу за место в четвёрке».

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