«Сочи» — «Ахмат»: ставка Константина Генича на матч 26-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Сочи» – «Ахмат».
Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.
«Ахмат» по весне играет ярко и интересно, но результата это не приносит. «Ахмат» уже давно никого не побеждает, и в основном дома он хорош. Последняя победа была ещё в феврале, когда обыграли «Уфу» сразу после возобновления чемпионата. В декабре обыграли «Химки». А сейчас — серия из шести матчей подряд без побед.
Почему «Ахмат» не создаст проблем «Сочи» в матче РПЛ?
В последних пяти матчах «Ахмат» забил только в ворота «Локомотива», но два мяча. Правда, он мог забить гораздо больше, чем два мяча. Но моменты были и в Туле, и с «Зенитом», и с «Динамо». Но у грозненцев сейчас много травмированных, есть определённые кадровые проблемы у команды Андрея Талалаева.
«Ахмат» — команда агрессивная, но против неё — «Сочи». В последних пяти играх сочинцы тоже одну победу одержали. Они, так скажем, не очень убедительно стали играть в обороне в последнее время. Отсутствие Родриго — большая проблема для команды Владимира Федотова. Но наверняка какие-то ресурсы, какие-то альтернативы у Федотова есть.
Учитывая, что «Сочи» два раза пропустил от «Локомотива», мог ещё и третий в концовке пропустить, да и моментов было много у ворот Джанаева. Против такой команды, как «Ахмат», он сделает всё, чтобы максимально правильно сыграть в обороне. Два раза команды играли в Сочи, и оба раза «Сочи» выигрывал, не пропустив.
На чистую победу «Сочи» я бы не рискнул ставить. А сыграл бы, что «Сочи» не проиграет и аккуратно сыграет в обороне (в матче будет забито меньше 3.5 мяча). Нормальный коэффициент 1.75 за такое комбо».
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