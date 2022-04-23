«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд): прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд).

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.89.

Где покажут матч «Бавария» — «Боруссия Д»?

«Великий матч в Бундеслиге – «Бавария» принимает дортмундскую «Боруссию». Это главные соперники Бундеслиги последних десяти лет.



«Боруссия» в начале прошлого десятилетия выигрывала два чемпионата подряд с Юргеном Клоппом, в последние годы она пытается навязать какую-то конкуренцию, но всякий раз ничего не получается. Был сезон, когда у неё был большой отрыв, но она всё разбазарила во второй части сезона. Поэтому «Бавария» является бессменным чемпионом много лет.



«Бавария» крайне разочарована вылетом из Лиги чемпионов, из Кубка Германии тоже вылетела, поэтому Бундеслига является единственным оставшимся для них соревнованием. «Бавария» будет очень заинтересована в том, чтобы сокрушить «Боруссию» максимально убедительно.



У дортмундцев много игровых проблем, проблем с составом, порой удивляешься, почему команда до сих пор на втором месте. Я предвижу для «Боруссии» очень тяжёлую игру с предельно мотивированным соперником, который явно не настроен побеждать в один мяч. Ставка на победу «Баварии» с форой (-1.5) — лучшая из возможных на этот матч».

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