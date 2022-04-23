«Бавария» — «Боруссия Д»: ставка Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд).

Ставка: «Бавария» победит в первом тайме за 1.81.

Где покажут матч «Бавария» — «Боруссия Д»?

«Бавария» против дортмундской «Боруссии» — последний шанс Бундеслиги зацепиться за какую-то интригу.



«Боруссия» неровно провела сезон, но продолжает идти в зоне Лиги чемпионов. «Бавария» неровно провела еврокубковый сезон, но чемпионом Германии может стать с большой вероятностью.



Матч «Бавария» — «Боруссия» — это всегда отдельный чемпионат, в котором «Бавария» почти всегда выигрывает в последние годы. Всё это происходит независимо от того, в какой форме находится та или иная команда.



Дортмундцы в очень неплохих кондициях, но «Бавария» после вылета из Лиги чемпионов получила шикарную возможность как-то реабилитироваться и немножко разгрузить свой календарь на финише сезона.



«Бавария» очень хорошо играет в первых таймах, зачастую решая все вопросы в первые 45 минут. Мне кажется, что это же произойдёт и в матче с «Боруссией». Моя ставка — «Бавария» выиграет первый тайм. Она сильнее, она играет дома, это решающий спор за чемпионство».

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