«Бавария» — «Боруссия Д»: ставка Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд).
Ставка: «Бавария» победит в первом тайме за 1.81.
Где покажут матч «Бавария» — «Боруссия Д»?
«Бавария» против дортмундской «Боруссии» — последний шанс Бундеслиги зацепиться за какую-то интригу.
«Боруссия» неровно провела сезон, но продолжает идти в зоне Лиги чемпионов. «Бавария» неровно провела еврокубковый сезон, но чемпионом Германии может стать с большой вероятностью.
Матч «Бавария» — «Боруссия» — это всегда отдельный чемпионат, в котором «Бавария» почти всегда выигрывает в последние годы. Всё это происходит независимо от того, в какой форме находится та или иная команда.
Дортмундцы в очень неплохих кондициях, но «Бавария» после вылета из Лиги чемпионов получила шикарную возможность как-то реабилитироваться и немножко разгрузить свой календарь на финише сезона.
«Бавария» очень хорошо играет в первых таймах, зачастую решая все вопросы в первые 45 минут. Мне кажется, что это же произойдёт и в матче с «Боруссией». Моя ставка — «Бавария» выиграет первый тайм. Она сильнее, она играет дома, это решающий спор за чемпионство».
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