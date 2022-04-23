Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт: прогноз Вадима Тихомирова на бой за звание чемпиона мира

Эксперт в смешанных единоборствах Вадим Тихомиров дал прогноз на бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в тяжёлом весе Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт.

Ставка: тотал больше 7.5 раунда за 1.68.

«Впереди большой бой между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Мне кажется, что предсказывать бои с участием Тайсона Фьюри совсем не просто. Непонятно, насколько мотивированным будет Фьюри в этом поединке. Такое ощущение, что свои главные бои он провёл или ещё проведёт, а вот бой с Уайтом – не то, что будет его вдохновлять и будоражить. Он и так не самый стабильный джентльмен, а сейчас ещё опаснее давать прогнозы на этот поединок.

Фьюри — Уайт: когда начало боя, где покажут.

Для Уайта это будет бой всей жизни, у него есть шанс на сенсацию в этом поединке, хотя мы понимаем, что между боксёрами большая разница. У Уайта есть удар, а у Фьюри есть техника, перемещения, характер, удар и есть очень хорошая способность улучшаться. Вопрос в том, воспользовался он ей или нет.



Мой прогноз – тотал больше 7.5 раунда. Я думаю, даже если Фьюри пропустит тяжёлый удар Уайта, то ему всё равно хватит его работы ногами и корпусом, чтобы продержаться. С другой стороны, если Фьюри пристреляется и начнёт избивать Уайта, то вряд ли он настолько быстро его забьёт. Очень аккуратный прогноз на тотал больше по раундам.



Возможна ли сенсация и победа андердога? Мне кажется, да, но лучше поставить на тотал больше 7.5 раунда».

Костя Цзю дал прогноз на бой Фьюри — Уайт.

Тайсон Фьюри — о событиях на Украине: меня это вообще не касается.

Уайт намекнул на появление проблем со здоровьем у Тайсона Фьюри.

Тактаров рассказал, как ему предлагали полмиллиона долларов за пояс UFC.