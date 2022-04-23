Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт: прогноз Вадима Тихомирова на бой за звание чемпиона мира

Эксперт в смешанных единоборствах Вадим Тихомиров дал прогноз на бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в тяжёлом весе Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт.
Ставка: тотал больше 7.5 раунда за 1.68.
«Впереди большой бой между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Мне кажется, что предсказывать бои с участием Тайсона Фьюри совсем не просто. Непонятно, насколько мотивированным будет Фьюри в этом поединке. Такое ощущение, что свои главные бои он провёл или ещё проведёт, а вот бой с Уайтом – не то, что будет его вдохновлять и будоражить. Он и так не самый стабильный джентльмен, а сейчас ещё опаснее давать прогнозы на этот поединок.
Фьюри — Уайт: когда начало боя, где покажут.
Для Уайта это будет бой всей жизни, у него есть шанс на сенсацию в этом поединке, хотя мы понимаем, что между боксёрами большая разница. У Уайта есть удар, а у Фьюри есть техника, перемещения, характер, удар и есть очень хорошая способность улучшаться. Вопрос в том, воспользовался он ей или нет.
Мой прогноз – тотал больше 7.5 раунда. Я думаю, даже если Фьюри пропустит тяжёлый удар Уайта, то ему всё равно хватит его работы ногами и корпусом, чтобы продержаться. С другой стороны, если Фьюри пристреляется и начнёт избивать Уайта, то вряд ли он настолько быстро его забьёт. Очень аккуратный прогноз на тотал больше по раундам.
Возможна ли сенсация и победа андердога? Мне кажется, да, но лучше поставить на тотал больше 7.5 раунда».
Костя Цзю дал прогноз на бой Фьюри — Уайт.
Тайсон Фьюри — о событиях на Украине: меня это вообще не касается.
Уайт намекнул на появление проблем со здоровьем у Тайсона Фьюри.
Тактаров рассказал, как ему предлагали полмиллиона долларов за пояс UFC.
- 23 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 22 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00