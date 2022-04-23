Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт: во сколько, где смотреть бой онлайн, прямая трансляция, эфир

В ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне (Великобритания) пройдёт бой за чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Начало боя – не ранее 0:30 мск 24 апреля.

Костя Цзю дал прогноз на бой Фьюри — Уайт.

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на BT Sport.

Эксперты уже дали свои прогнозы. Они считают явным фаворитом Тайсона Фьюри. Шансы действующего чемпиона оценены коэффициентом 1.18, что приблизительно равно 85% вероятности. Сделать ставку на успех Диллиана Уайта можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.20 — 65% вероятности. Ничья оценивается букмекерами в 30.00.

На то, что бой будет полным, можно поставить за 2.90, а на досрочное завершение дают коэффициент 1.40. На победу Фьюри по очкам дают 2.89, техническим нокаутом — 2.30, нокаутом — 5.00.

Тайсон Фьюри — о событиях на Украине: меня это вообще не касается.



Уайт намекнул на появление проблем со здоровьем у Тайсона Фьюри.



Тактаров рассказал, как ему предлагали полмиллиона долларов за пояс UFC.