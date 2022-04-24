«Ростов» — «Спартак»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

24 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск.

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Аналитики отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.40. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.48.



Эксперты считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Ставки на пенальти принимаются за 2.35, на красную карточку — за 2.95.

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