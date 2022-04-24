«Ростов» — «Спартак»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

24 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск.
Черданцев предрёк «Зениту» психологические проблемы.
Аналитики отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.40. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.48.
Эксперты считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.
Ставки на пенальти принимаются за 2.35, на красную карточку — за 2.95.
«Ростов» — «Спартак»: Валерий Карпин снова на коне.
Онопко рассказал, как Карпин звал его работать в «Спартак».
Егор Титов заявил, что «Алания» и «Енисей» не уступают «Спартаку» по качеству игры.
Рангник: «Манчестер Юнайтед» нужна операция на открытом сердце.
- 24 апреля 2022
-
07:30
-
07:00
- 23 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 22 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00