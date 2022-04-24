ЦСКА — «Металлург»: смотреть прямой эфир 4-го матча финала Кубка Гагарина онлайн, прогнозы

Сегодня, 24 апреля, состоится четвёртый матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч ЦСКА — «Металлург».

Прямой эфир четвёртого матча финала плей-офф КХЛ можно будет посмотреть на канале «КХЛ ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.08, что приблизительно равно 48% вероятности. Успех «Металлурга» оценён экспертами в 3.46 — 29% вероятности.

Также букмекеры уверены, что четвёртый матч между ЦСКА и «Металлургом» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.87.

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