«Ростов» — «Спартак»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча РПЛ, какой канал

Сегодня, 24 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

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Прямую трансляцию встречи можно будет смотреть на канале «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Успех ростовчан оценён экспертами коэффициентом 3.12 (32%). Ставки на ничью принимаются за 3.48.

Также букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

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