ЦСКА — «Нижний Новгород»: смотреть прямой эфир 2-го матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Сегодня, 24 апреля, состоится второй матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Нижним Новгородом». Начало запланировано на 15:00 мск.

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Посмотреть прямую трансляцию игры можно на канале «Матч! Страна».

Эксперты уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу московского клуба можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06, что приблизительно равно 94% вероятности. Успех нижегородцев оценивается букмекерами коэффициентом 9.00 — это 11% вероятности.

Если ЦСКА наберёт больше 85.5 очка во втором матче 1/4 финала, сыграет коэффициент 1.81. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1810 рублей.

Напомним, что первую игру москвичи выиграли со счётом 78:64.

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