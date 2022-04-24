ЦСКА — «Динамо»: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция московского дерби, какой канал

Сегодня, 24 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Начало игры запланировано на 19:30 мск.
Черданцев предрёк «Зениту» психологические проблемы.
Прямую трансляцию московского дерби можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.54.
Букмекеры также считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.
Виктор Гусев дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».
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