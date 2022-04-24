ЦСКА — «Металлург»: эксперты назвали фаворита 4-го матча финала Кубка Гагарина

Сегодня, 24 апреля, состоится четвёртый матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск). Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Борис Михайлов раскритиковал ЦСКА за слабую подготовку к матчу с «Металлургом».
Эксперты уже назвали фаворита, в своих прогнозах они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.08, что приблизительно равно 48% вероятности. Успех «Металлурга» оценён экспертами коэффициентом 3.46 — 28% вероятности.
При этом букмекеры считают, что четвёртый матч финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.87.
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