ЦСКА — «Динамо»: букмекеры оценили шансы команд в московском дерби РПЛ

Сегодня, 24 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

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Эксперты уже назвали фаворита, в своих прогнозах они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51, что приблизительно равно 39% вероятности. Успех бело-голубых оценён аналитиками коэффициентом 3.12 (32%). Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Также букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

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