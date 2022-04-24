ЦСКА — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на 4-й матч финала плей-офф КХЛ

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, сделала прогноз на 4-й матч серии ЦСКА — «Металлург».

Ставка: победа любой команды и тотал больше 3.5 шайбы за 1.64.

«Металлург» провёл ещё один очень хороший матч.

Последний раз вратарь Рейдеборн вступал в игру аж в матче прошлого года. Не разучился ли играть с декабря 2021-го?! Адам — важная часть жизни команды на скамейке. Он радуется, отмечает голы, кричит, прыгает и поддерживает своих одноклубников весь плей-офф. На скамейке! Доверят ли ему место в старте в следующем матче?!

Борис Михайлов раскритиковал ЦСКА за слабую подготовку к матчу с «Металлургом».

Многие обсуждали какой-то там жест Федотова. Никакого криминала я не разглядела, да и после драки кулаками не машут. С другой стороны, я одна из немногих, кто на протяжении всего сезона говорил, писал, что не такой уж крутой вратарь Федотов, как из него раздували. Он не Сорокин, не Шестёркин и тем более не Кошечкин.



В таких сериях, и именно в плей-офф, вратарь действительно становится не просто половиной команды, а золотым ключиком. Таким был Грубец для «Авангарда» в прошлом плей-офф. Федотов играет на своём уровне! Всё очень просто. Не нужно было раздувать и раньше времени делать из него супермена. В моменты, когда у ЦСКА не идут дела, нужны мегаспасения, невероятные трюки и замки на воротах, Федотов не в состоянии этого сделать. И не стоит его обвинять или давить. Он играет на своём уровне. Хорошо! Но он не Сорокин и не Кошечкин. Как армейцы напишут свою историю в следующем матче? Это полностью зависит от них самих.



Вот кому нужно петь дифирамбы, особенно тем, кто два года отправлял Василия на пенсию, так это Кошечкину: знает на опыте, когда просто всё перекрыть корпусом, когда помочь партнёрам, сыграв в пас, когда сотворить чудесный сейв в прыжке.

Гендиректор «Трактора» прокомментировал идею ужесточить лимит на легионеров в КХЛ.

У «Металлурга» на данный момент есть всё, чтобы ровно дожимать серию до победного конца, а перед тренерами армейцев важная задача — угадать стартера следующей встречи. Некрасивый счёт для домашней игры — 0:4. Соперник слишком быстр, ярок, не боится рисковать, идти в атаку, быстро переходит в оборону, а Василий в нужные моменты прикрывает. На суперскоростях играет и Лайпсик, который не раскрылся до конца в ЦСКА при Никитине, а вот в «Металлурге» чувствует себя шикарно, стабильно забивает.



Как же эффективен Виделль! Игрока перевели в четвёртое звено, а он в нём сногсшибательно играет, шайбу не проигрывает вообще.



Если Слепышев не забивает с пятака, то кто будет?! Не хватает армейцам ровного выхода. Нет вопросов, как обычно, к Попову, Соркину, Светлакову. ЦСКА, что несвойственно для клуба, совершил очень много потерь за два проигранных матча.



Вся надежда на то, что придёт реализация в равных составах, вернётся хладнокровие и сократится количество потерь в средней, на синей.



«Магнитка» уже на кураже, сбить этот прицел будет крайне сложно, но в спорте нужно дорабатывать каждый эпизод до конца. Армейцы уже вытягивали прошлую серию. Кубковый боец ещё скажет своё слово. Надо забивать и тянуть одеяло на себя.



А пока снова остановлюсь на победе одной из двух и тотале больше 3.5 шайбы. Уж слишком «Металлург» весёлый».

Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин подаёт пример всей команде.



Фёдоров: ситуация ЦСКА поправимая, всё впереди.



Гашек не хочет, чтобы россияне участвовали в матче НХЛ в Праге.



Капризов первым в истории «Миннесоты» набрал 100 очков за сезон.