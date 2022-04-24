ЦСКА — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на московское дерби

Известный комментатор и журналист Денис Казанский сделал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо».
Ставка: ничья за 3.35.
Черданцев предрёк «Зениту» психологические проблемы.
«После кубковых матчей и те и другие явно несвежие. Очень много сил отнял «Спартак» и забрала «Балтика». Конечно, после победы восстанавливаться проще. В этом преимущество у «Динамо», но домашний стадион – это преимущество ЦСКА.
То, что сейчас с ЦСКА происходит, в какой-то степени закономерно. Потому что скорее аномальным является тот взлёт, который мы видели сразу после перерыва. А вот теперь уже четыре матча без побед плюс неудачная игра на Кубок – это беда.
Для Шварца сейчас всё складывается более-менее хорошо, но ведь и календарь был не самым тяжёлым: «Нижний Новгород», «Краснодар», «Ахмат» — это те игры, в которых такой коллектив должен набирать максимум очков. Но лёгкими эти матчи не получились.
Поэтому я думаю, что ЦСКА окажет серьёзное сопротивление. Мне кажется, что в такой ситуации вполне может быть ничья.
ЦСКА важно не уступить в этой игре, чтобы не выбешивать болельщиков. «Динамо» будет искать победу, потому что не так далеко «Зенит». С другой стороны, Шварц понимает, что рисковать ещё не время. Поэтому играю Х».
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