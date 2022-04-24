«Ростов» — «Спартак»: ставка Романа Гутцайта на матч 26-го тура чемпионата России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак».

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Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.11.

«Спартак» посреди недели прошёл ЦСКА в Кубке России. Была очень напряжённая игра с массой голевых моментов. Красно-белые оказались сильнее и вышли в полуфинал. У «Ростова» было больше времени на подготовку к матчу. Плюс ростовчане сыграют на своём поле.



«Спартаку» при Паоло Ваноли не хватает стабильности. Красно-белые дают многое создавать соперникам у своих ворот. Ростовчане же набрали форму и одержали несколько побед за последнее время. Поэтому рассчитываю на забитые голы, ведь и создавать, и допускать моменты способны обе команды».

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