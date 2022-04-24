ЦСКА — «Динамо»: прогноз Ивана Млечного на центральный матч 26-го тура РПЛ

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС и экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ cезона-2021/2022 ЦСКА — «Динамо».

Ставка: «Динамо» победит с форой (0) за 2.22.

«Сразу хочется сказать, что ЦСКА откровенно провалил апрельскую часть сезона. Казалось бы, тут тебе и серия побед из семи официальных матчей, тут и выход в полуфинал Кубка, но именно в апреле армейцы посыпались. Сначала домашняя ничья с «Уралом», затем поражение от «Химок», ещё один ничейный исход с «Уфой», и в завершение всего — вылет из Кубка от московского «Спартака».

Виктор Гусев дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».

ЦСКА, который совсем недавно был главным претендентом на бронзовые медали и даже мог побороться за серебро, теперь уж очень сильно подпустил к себе ближайших конкурентов за бронзу. Честно говоря, армейцам откровенно не везёт, даже оставшись вдесятером в кубковом матче, они спокойно могли сравнивать счёт, да и в ничейных результатах чемпионата подопечные Березуцкого были намного ближе к победе, нежели к поражению.



«Динамо» продолжает свою борьбу за чемпионство против питерского «Зенита». Шварцу пока удаётся сохранить коллектив, который он выстроил до всех мировых проблем, и это даёт свои плоды. Если бы не поражение от «Спартака» в марте, то мы бы сейчас наблюдали равенство очков, пока же москвичи отстают на три балла.

ЦСКА — «Динамо»: когда начало, где покажут.

«Динамо», как и ЦСКА, совсем недавно провело сложный матч в Кубке России, правда, сине-белые оказались в своём противостоянии сильнее, но в любом случае не думаю, что матчи через пять дней могут как-то уж сильно повлиять на команды.



Подобные дерби всегда непредсказуемы, ЦСКА нужно прерывать свою серию без побед, а «Динамо» — продолжать чемпионскую гонку, тем более календарь у «Зенита» достаточно сложный и вероятность ошибки за последние пять туров уж точно имеется. Но в любом случае на бумаге «Динамо» сейчас попросту сильнее, в прекрасной форме находится молодёжь, в прекрасной форме находятся легионеры, которые остались в составе, в то время как в ЦСКА хорошие результаты до апреля были скорее вопреки, нежели исключением из правил. Мой прогноз на данный матч — «Динамо» с форой (0). Удачи!»

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