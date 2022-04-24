Виктор Гусев дал прогноз на московское дерби ЦСКА — «Динамо» в чемпионате России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА – «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.61.

Черданцев предрёк «Зениту» психологические проблемы.

«Это центральная игра. 24 апреля играют ЦСКА и «Динамо». Третье место против второго. Преимущество «Динамо» солидное — восемь очков. Вряд ли даже победа ЦСКА вернёт команду в гонку за первое или даже второе место. Это уже лирика. В первом круге «Динамо» выиграло у ЦСКА со счётом 2:1. В предыдущем туре «Динамо» победило «Ахмат», а ЦСКА в Уфе сыграл вничью 1:1.



«Динамо» показывает такую игру, в которую должен играть лидер или команда, претендующая на лидерство. Всё очень сложно было, достаточно неярко. Играли против «автобуса оборонительного», но всё-таки победили 2:0. Здесь будет легче, потому что никакого «автобуса» со стороны ЦСКА ожидать не приходится. У «Динамо» будет больше раздолья по сравнению с домашней игрой с «Ахматом».



ЦСКА некоторое время назад впечатлял своей обороной, которую выстроили наши великие защитники братья Березуцкие. А сейчас куда-то ушла эта стабильность. ЦСКА сбавил. «Динамо» не так ярко, как осенью прошлого года, но на классе команда всё-таки берёт своё. Индивидуально очень сильные футболисты. «Динамо» в этой ситуации — примерно «Ливерпуль» в гонке с «Манчестер Сити». Как «Ливерпулю», «Динамо» нельзя терять очки, если команда ещё на что-то рассчитывает в соперничестве с «Зенитом». Нужно побеждать. Даже ничья не очень устроит.



Есть свои проблемы в обороне, тем более без Ордеца. В силу обстоятельств он сейчас не играет за «Динамо». У ЦСКА линия обороны тоже выглядит не так уверенно, как раньше. В девяти из 11 последних матчей на поле ЦСКА «Динамо» не проигрывало. Может, от этого и оттолкнемся?»

ЦСКА — «Динамо»: во сколько начало, где покажут.



ЦСКА — «Динамо»: момент истины для Березуцкого.



Агент: Бруно Фукс останется в ЦСКА в следующем сезоне.



Российский игрок «Риеки»: в Европе в юниорской школе умеют то, чему я учился в РПЛ.