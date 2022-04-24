«Ростов» — «Спартак»: ставка Эдуарда Мора на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 2.20.

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«Команды идут на девятом и десятом местах в турнирной таблице, набрали одинаковое количество очков, я жду очень интересную игру. Команды Карпина всегда очень хорошо играют против «Спартака», он умеет настраивать своих футболистов против своей бывшей команды.



«Ростов» в последнее время очень хорошо играет, одержал три победы подряд. Карпину удалось заменить, насколько возможно, уехавших легионеров местными футболистами.



Что касается «Спартака», то команда играет нестабильно. Учитывая, что «Спартак» в важнейшем матче с ЦСКА на Кубок России прошёл армейцев, следует ждать небольшой спад в игре. Времени на восстановление было меньше, в команде много травмированных, москвичи будут добираться на игру на поезде. Это скажется на восстановлении команды.



«Ростов» будет играть агрессивно, поэтому «Спартак» будет играть в более вертикальный футбол. Думаю, максимум, что может добыть «Спартак» в этой игре, – ничья. Шансы на победу «Ростова», мне кажется, выше. Мой прогноз – победа «Ростова» с форой (0). Думаю, что будет очень интересная и боевая игра».

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