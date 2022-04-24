«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 34-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» — «Вест Хэм».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.61.
«В последнее время команды играют в достаточно весёлый футбол. «Вест Хэм» смотрится не так плохо против «пенсионеров». У него одна победа и ничья в четырёх очных матчах.
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Эвертон» в прямом эфире.
Поэтому я думаю, что игра будет упорной. Команду Тухеля должно подхлестнуть противостояние с «Арсеналом», которое закончилось неудачно. «Челси» по-прежнему остаётся главным фаворитом в борьбе за третье место. Но если он проигрывает «Вест Хэму», то это станет шансом для «молотобойцев». У них появится серьёзный шанс зацепиться за место в Лиге чемпионов.
Ну и «Челси», вероятно, начнёт спотыкаться. Четыре победы, четыре поражения и две ничьих – это статистика «Челси» в последних матчах с «Вест Хэмом» в АПЛ.
Я предлагаю поставить на то, что «молотобойцы» не проиграют. Мне кажется, ставка может сработать, потому что «Вест Хэм» – это команда, которая набрала хороший ход. А «Челси», спотыкаясь, пытается завершить сезон достойно».
«Челси» — «Вест Хэм»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Артета признал, что «Арсеналу» повезло в матче с «МЮ».
Цорн назвал цель «Локомотива» на концовку сезона.
- 24 апреля 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:09
-
12:50
-
12:10
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 23 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:30
-
10:00