«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 34-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» — «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.61.

«В последнее время команды играют в достаточно весёлый футбол. «Вест Хэм» смотрится не так плохо против «пенсионеров». У него одна победа и ничья в четырёх очных матчах.

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Поэтому я думаю, что игра будет упорной. Команду Тухеля должно подхлестнуть противостояние с «Арсеналом», которое закончилось неудачно. «Челси» по-прежнему остаётся главным фаворитом в борьбе за третье место. Но если он проигрывает «Вест Хэму», то это станет шансом для «молотобойцев». У них появится серьёзный шанс зацепиться за место в Лиге чемпионов.



Ну и «Челси», вероятно, начнёт спотыкаться. Четыре победы, четыре поражения и две ничьих – это статистика «Челси» в последних матчах с «Вест Хэмом» в АПЛ.



Я предлагаю поставить на то, что «молотобойцы» не проиграют. Мне кажется, ставка может сработать, потому что «Вест Хэм» – это команда, которая набрала хороший ход. А «Челси», спотыкаясь, пытается завершить сезон достойно».

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