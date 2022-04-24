ЦСКА — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на 4-й матч серии финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА — «Металлург».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.82.
Борис Михайлов раскритиковал ЦСКА за слабую подготовку к матчу с «Металлургом».
«Во втором периоде третьего матча у ЦСКА кончился бензин. Сыграли свою роль лишние матчи, особенно со СКА. Плюс энергозатраты при игре перед своими зрителями априори оказываются больше. В итоге армейцы, извините, сдохли, а нам надо срочно понять, насколько это глобальное событие. Потому что если действительно глобальное, то «Магнитка» допинает армейцев в двух оставшихся матчах и пойдёт пить шампуазу из Кубка. И никакой интриги больше не будет.
Но у нас сейчас и медицина на высоте, и волшебных пенделей животворящих от тренера ещё никто не отменял. Всё это вместе должно нивелировать преимущество «Магнитки» в физике и скорости – по крайней мере в отдельно взятом четвёртом матче серии. В котором к тому же «Магнитка» будет играть с чувством выполненного на московскую часть серии долга. А такое чувство, как известно, плохо воздействует на результат.
В общем, в четвёртом матче ставлю на ЦСКА. Несмотря на то что мои коллеги уже вооружились лопатами и вовсю копают для армейцев братскую могилу. Мне перспективы «Магнитки» в этом Кубке Гагарина теперь тоже кажутся более позолоченными, но закапывать ЦСКА я спешить не буду. Эти ещё посопротивляются, причём мне кажется, что посопротивляются уже в следующем матче и насопротивляются на победу и равный счёт в серии.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Торонто» с коэффициентом 2.25.
Тем более и Вася Кошечкин в магнитогорских воротах не железный. И в его возрасте, когда пора думать о горящем камине и кресле-качалке, каждый следующий матч даётся всё тяжелее и тяжелее. В каждой из предыдущих серий Вася по разочку, да сыпался. Теперь можно и в этот разочек сыпануться, и никто ему за это ничего плохого не скажет.
Иными словами, в четвёртом матче мы получим противостояние накрученного сверх меры ЦСКА против совсем чуть-чуть, но всё-таки расслабленной «Магнитки». И этого армейцам должно хватить для победы в основное время и с преимуществом, думаю, даже поболе, чем в одну шайбу. Скорее, шайбы в две-три. Такой вот у меня прогноз».
Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин подаёт пример всей команде.
Фёдоров: ситуация ЦСКА поправимая, всё впереди.
Гашек не хочет, чтобы россияне участвовали в матче НХЛ в Праге.
Капризов первым в истории «Миннесоты» набрал 100 очков за сезон.
- 24 апреля 2022
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 23 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 22 апреля 2022
-
19:00