ЦСКА — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на 4-й матч серии финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА — «Металлург».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.82.

Борис Михайлов раскритиковал ЦСКА за слабую подготовку к матчу с «Металлургом».

«Во втором периоде третьего матча у ЦСКА кончился бензин. Сыграли свою роль лишние матчи, особенно со СКА. Плюс энергозатраты при игре перед своими зрителями априори оказываются больше. В итоге армейцы, извините, сдохли, а нам надо срочно понять, насколько это глобальное событие. Потому что если действительно глобальное, то «Магнитка» допинает армейцев в двух оставшихся матчах и пойдёт пить шампуазу из Кубка. И никакой интриги больше не будет.



Но у нас сейчас и медицина на высоте, и волшебных пенделей животворящих от тренера ещё никто не отменял. Всё это вместе должно нивелировать преимущество «Магнитки» в физике и скорости – по крайней мере в отдельно взятом четвёртом матче серии. В котором к тому же «Магнитка» будет играть с чувством выполненного на московскую часть серии долга. А такое чувство, как известно, плохо воздействует на результат.



В общем, в четвёртом матче ставлю на ЦСКА. Несмотря на то что мои коллеги уже вооружились лопатами и вовсю копают для армейцев братскую могилу. Мне перспективы «Магнитки» в этом Кубке Гагарина теперь тоже кажутся более позолоченными, но закапывать ЦСКА я спешить не буду. Эти ещё посопротивляются, причём мне кажется, что посопротивляются уже в следующем матче и насопротивляются на победу и равный счёт в серии.

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Тем более и Вася Кошечкин в магнитогорских воротах не железный. И в его возрасте, когда пора думать о горящем камине и кресле-качалке, каждый следующий матч даётся всё тяжелее и тяжелее. В каждой из предыдущих серий Вася по разочку, да сыпался. Теперь можно и в этот разочек сыпануться, и никто ему за это ничего плохого не скажет.



Иными словами, в четвёртом матче мы получим противостояние накрученного сверх меры ЦСКА против совсем чуть-чуть, но всё-таки расслабленной «Магнитки». И этого армейцам должно хватить для победы в основное время и с преимуществом, думаю, даже поболе, чем в одну шайбу. Скорее, шайбы в две-три. Такой вот у меня прогноз».

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