ЦСКА — «Металлург»: ставка Павла Лысенкова на четвёртый матч финала Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА и «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 3.15.

«Давайте обсудим четвёртый матч Кубка Гагарина, в котором ЦСКА примет «Металлург». Серия получается непредсказуемой, команды друг друга стоят.

Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч ЦСКА — «Металлург».

Первый матч ЦСКА выиграл убедительно, технично. Но после этого «Магнитка» просто понеслась галопом, забросив за два матча 10 шайб в ворота ЦСКА. Плохо выглядела защита армейцев. Кажется, что ЦСКА немного деморализован, к тому же сломался Попов, чьё звено тащило серию со СКА. Похоже, что армейцев накрывает усталость, – «Магнитка» выглядит гораздо свежее и интереснее.



Главный тренер ЦСКА Фёдоров говорит о том, что команде не хватает скорости на фоне «Металлурга». Посмотрев коэффициенты букмекеров на четвёртый матч, я возьму победу «Металлурга» в основное время за 3.15. Гораздо больше мне нравится команда Воробьёва здесь и сейчас».

Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин подаёт пример всей команде.



Фёдоров: ситуация ЦСКА поправимая, всё впереди.



Гашек не хочет, чтобы россияне участвовали в матче НХЛ в Праге.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Торонто» с коэффициентом 2.25.