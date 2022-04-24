ЦСКА — «Динамо»: прогноз Егора Титова на центральный матч 26-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.

Черданцев предрёк «Зениту» психологические проблемы.

«Дерби всегда сложно прогнозировать, а особенно в нынешней ситуации, когда ЦСКА давно не может никого победить, вылетел из Кубка России, проиграв «Спартаку». Сможет Алексей Березуцкий собрать команду, подготовить ко второму дерби за несколько дней? Ответа на этот вопрос пока нет. Игра у армейцев пропала, уверенность улетучилась. Легионеры, которые сразу так понравились, в последнее время потерялись.



«Динамо» по весне яркой игрой не радует, зато команда по-прежнему в чемпионской гонке и вышла в полуфинал Кубка России. Многие бы хотели быть на месте динамовцев. У Шварца хорошая обойма футболистов, есть манёвр, скамейка очень приличная. Аутсайдером в этом противостоянии «Динамо» точно считать нельзя. По организации бело-голубые ЦСКА точно не уступят, да и состав не хуже.



Проблемой для «Динамо» может стать отсутствие Моро, которому разбили лицо в Калининграде, но варианты для замены имеются.



Жду тактической игры. ЦСКА не станет бросаться на «Динамо», это опасно. Бело-голубые перестали форсировать ход встречи весной, они играют достаточно спокойно, готовят свои моменты, при этом мало пропускают.



Я поставлю на то, что динамовцы не уступят при тотале меньше 3.5 мяча. Их эмоциональное состояние сейчас более устойчивое, чем у ЦСКА. Уверен в ставке на 8 из 10».

Виктор Гусев дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».



ЦСКА — «Динамо»: момент истины для Березуцкого.



Агент: Бруно Фукс останется в ЦСКА в следующем сезоне.



Российский игрок «Риеки»: в Европе в юниорской школе умеют то, чему я учился в РПЛ.