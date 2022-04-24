«Лацио» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч 34-го тура Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» — «Милан».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

«Милан» находится под давлением. Ему играть после победы «Интера» над «Ромой», убедительной, крупной. Права на ошибку у миланцев теперь нет. «Интер» впереди на одно очко. А настроение у «россонери» не самое радужное, на неделе они проиграли «Интеру» в полуфинале Кубка Италии (0:3). Нужно постараться как-то собраться на эту встречу.

Прогноз на матч «Лацио» — «Милан» с коэффициентом 2.18.

«Лацио» борется за еврокубки, он сейчас на шестом месте, но его будут пытаться подвинуть и «Аталанта», и «Фиорентина». Сезон у римлян неоднозначный. Были и очень хорошие отрезки, и провальные. Наверное, хотели бороться за четвёрку, но не хватило глубины состава.



В последних пяти встречах «Лацио» проиграл всего раз, но было это в дерби с «Ромой» (0:3). «Милан» же в этом сезоне каким-то волшебным образом почти все матчи с итальянскими грандами по результату проводит здорово. «Интеру» ни разу не проиграли, «Ювентусу» тоже, «Рому» дважды победили. Уступили дома «Наполи», но зато победили в гостях. «Лацио» «Милан» уже дважды победил, правда, оба матча были на «Сан-Сиро», — 2:0 и 4:2.



Учитывая, что «Милану» нужна только победа, матч не должен получиться закрытым. «Лацио», в принципе, всегда готов сыграть активно, особенно на своём поле. Поэтому поставлю на тотал больше 2.5 мяча. В дерби мы увидели, что оборона миланцев далека от идеала, а здесь обязательно самим нужно забивать. Уверен в ставке на 7 из 10».

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