«Краснодар» — «Зенит»: эксперты оценили шансы команды Семака в матче чемпионата России

25 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Начало игры — в 19:00 мск.

Голкипер «Крыльев Советов» — о финте Зидана: я поставил жирную точку в этом цирке.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев предлагается с коэффициентом 1.44. Успех краснодарцев оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 5.45.



Эксперты уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

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