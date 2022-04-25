«Краснодар» — «Зенит»: эксперты оценили шансы команды Семака в матче чемпионата России

25 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Начало игры — в 19:00 мск.
Голкипер «Крыльев Советов» — о финте Зидана: я поставил жирную точку в этом цирке.
Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев предлагается с коэффициентом 1.44. Успех краснодарцев оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 5.45.
Эксперты уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.
Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».
Почему «Зенит» легко обыграет «Краснодар» в матче РПЛ?
Юран — о сыне инвестора: я решаю, когда он сыграет, а когда — нет.
Гвардиола: люди забывают об Украине, мы перестали говорить о ней.
- 25 апреля 2022
-
08:00
- 24 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:09
-
12:50
-
12:10
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 23 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00