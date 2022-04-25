Букмекеры оценили шансы «Ювентуса» обыграть «Сассуоло» в чемпионате Италии

25 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск.
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Эксперты отдают большое преимущество команде Массимилиано Аллегри: поставить на победу чёрно-белых в можно с коэффициентом 1.79. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Анаитики уверены, что матч «Сассуоло» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.
Если забьют игроки «Сассуоло», сыграет коэффициент 1.40. Гол в исполнении «Ювентуса» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.
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