«Краснодар» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит» в 26-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.84.



«Зенит» после вылета из Кубка России от «Алании» отправляется в Краснодар. В каком составе сыграет «Краснодар», до сих пор непонятно. Непонятно это, возможно, и тренерскому штабу. У «Краснодара» локальные задачи на концовку сезона. При этом «Краснодар» по-прежнему находится в пятерке. «Зениту», играющему после «Динамо» и знающему, как сыграет «Динамо», надо обязательно свое брать.

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Последние сезоны при Семаке мы видим, что у «Зенита» есть большие проблемы при игре на выезде. Вроде бы солидно смотрелись с «Ахматом», а вот с «Аланией» уже не так убедительно, особенно в первом тайме.



Статистика — вещь упрямая. Команда забивают друг другу на протяжении восьми матчей подряд. Здесь просто уже другой «Краснодар» напротив «Зенита». Скорее всего, верх может быть, но не исключено, что «Зенит» его в одиночку организует.

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Хотя для молодых ребят из «Краснодара» — это хороший, интересный вызов сыграть с лидером и показать все, на что они способны. По крайней мере, с мотивацией у краснодарцев не должно быть проблем.



Раз уж команды любят играть мощный верх в Краснодаре, то почему бы не попробовать сыграть победу «Зенита» через тотал больше 2.5 мяча. Можно просто рассмотреть верх, но там небольшой коэффициент. А можно рассмотреть тотал больше 3 мячей, там коэффициент ближе к двойке», — сказал Генич.

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