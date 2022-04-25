«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч 26-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.19.



«У «Краснодара» в большей половине матчей выходят футболисты «Краснодара-2». Молодые футболисты смотрятся достаточно уверенно. Команда не отходит от своего стиля, играет достаточно раскрепощенно, старается много атаковать и владеть мячом. Неплохо команда играет по результатам, идет на пятом месте.

Где покажут матч «Краснодар» — «Зенит»?

«Зенит» проиграл в четвертьфинале Кубка России «Алании», и теперь команда будет по-спортивному злой. Задачей «Зенита» было сделать золотой дубль, но из Кубка команда вылетела, поэтому ошибаться в чемпионате теперь никак нельзя. Все лидеры появятся на поле, «Зенит» будет играть агрессивно, постарается отобрать мяч у «Краснодара», а без него он играет не очень хорошо.



Я ожидаю уверенную победу «Зенита» с форой (-1,5). Я думаю, что мы увидим довольно приличный по качеству матч», — сказал Мор.



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