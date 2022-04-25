«Краснодар» – «Зенит»: ставка Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит» в 26-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.60.



«Матчи «Зенита» с «Краснодаром» в последние годы были украшением нашего чемпионата. Было много ярких встреч, особенно в Краснодаре, с захватывающими концовками, с большим количеством голов. Сейчас вряд ли будет что-то подобное. У «Краснодара» просто нет состава, который позволил бы сыграть с «Зенитом» в открытый футбол на равных.

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Особых целей у «Краснодара» на концовку сезона нет. Можно попробовать какие-то схемы, проверить совсем молодых ребят, но турнирных задач нет. А «Зениту» очки нужны, потому что «Динамо» никак не хочет отставать. Перед этим туром между командами было три очка.



Поэтому «Зенит» всё ещё остается мотивированным. И уж тем более он захочет показать всё, на что способен, после поражения в Кубке России от «Алании». Это была серьёзная пощёчина, никто не ждал такого поворота — а Владикавказ сумел удивить. В Краснодаре «Зенит» выйдет реабилитироваться. Понятно, что по классу он на несколько голов выше нынешнего «Краснодара», поэтому надо ждать убедительной победы петербуржцев», — сказал Титов.



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