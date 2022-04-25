«Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на 34-й тур итальянской серии А «Сассуоло» — «Ювентус».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.28.
Поговорим о матче «Сассуоло» — «Ювентус» в рамках очередного тура чемпионата Италии. «Ювентус» очень легко прошел «Фиорентину» в Кубке Италии, выиграв в своем классическом стиле. Снова надежная игра в обороне, как впрочем «Ювентус» и умеет, правда не всегда получалось в этом сезоне.
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Вспомним, что «Ювентус» и «Сассуоло» встречались в Кубке Италии, на стадии четвертьфинала. Тогда туринцы выиграли со счетом 2:1.
Понятно, что дома «Сассуоло» будет стараться атаковать по-максимум, но сейчас команда явно на спаде. Атакующая сила уже не настолько велика, а «Ювентус» может брать свое и действовать аккуратно.
Я выберу парадоксальную ставку — ТМ (2,5). Мне кажется, что «Ювентус» не позволит «Сассуоло» разбежаться, а сыграет от обороны. Туринцы постараются выиграть с минимальным счетом, что как раз и удалось сделать в матче с «Фиорентиной». Все ждут много голов, но я пойдут вразрез общественного мнения», — сказал Занозин.
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