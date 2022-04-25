«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на игру РПЛ

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: ТБ 3 за 1.84.



«Это всегда результативный матч. Поэтому мне нравится прогнозировать в этих встречах голы. Несколько лет назад я сделал ставку, что в каждом тайме команды забьют более полутора мячей. Коэффициент на это событие был чуть больше 13. Но сейчас я не готов сообразить что-то такое.

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Плюс петербуржцам необходимо исправляться после неудачи в чемпионате и вылета из Кубка России. Но я все равно спрогноризую голы. Моя ставка – ТБ (3,0). Это стандарт для любого матча «Краснодара» и «Зенита» на Кубани», — сказал Нагучев.



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