«Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сассуоло» – «Ювентус» в 34-м туре итальянской Серии А сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 3 за 1.80.



«Два раза эти команды встречались друг с другом по ходу сезона. В чемпионате «Сассуоло» на выезде победил 2:1, а в Кубке Италии дальше прошел «Ювентус» (2:1). Матчи были ещё в 2021 году, и тогда «Сассуоло» играл гораздо веселее, чем сейчас.

Где покажут матч «Сассуоло» — «Ювентус» в прямом эфире.

В последнее время он стал более прагматичным. Сверхголевых матчей у него стало совсем мало. У «Ювентуса» же среди результатов вообще трудно разыскать тот, где было забито три и больше мячей. В пяти последних матчах — лишь раз.



Я предполагаю, что и здесь туринцы будут играть очень осторожно, пытаясь найти шанс, чтобы забить и удержать преимущество. «Сассуоло» тоже будет действовать с оглядкой. Отыгрываться во встрече с «Ювентусом» очень тяжело, лучше до этого не доводить. Поэтому на этот матч можно порекомендовать тотал меньше 3 мячей.

Максимум команды повторят ту результативность, которая уже была в их играх по ходу сезона. Вряд ли голов будет больше. На мой взгляд, более вероятно, что всё ограничится 1-2 мячами. «Ювентус» с февраля не пропускал больше одного мяча, если брать итальянские турниры, а сам не забивал больше двух с 12 марта», — сказал Титов.

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