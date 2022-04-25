«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на встречу 26-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.00.



«Матч, который приобретает новый смысл для «Зенита» после дерби ЦСКА — «Динамо». Ни для кого и так не было секретом, что «Зенит» — чемпион России, причём с самого начала турнира. Теперь уже это документально подтверждается.

Где покажут матч «Краснодар» — «Зенит»?

«Зенит» почему-то в последние годы постоянно играет в Краснодаре весной. И всегда эти матчи становятся для него чемпионскими или почти чемпионскими. Я думаю, что на этот раз исключения не будет, тем более что составы команд сравнивать невозможно. Из «Краснодара» ушли все легионеры. «Краснодар» играет совершенно иным составом, чем тот, который планировался на весну, другой тренер.



А у «Зенита» всё хорошо. Пока российский футбол будет в нынешнем виде, у него всё и будет хорошо.



Я думаю, что не надо стесняться, а надо ставить на «Зенит» с форой (-1,5). Вряд ли они будут выигрывать в один мяч. Скорее всего, после ЦСКА — «Динамо» «Зенит» захочет показать, кто настоящий хозяин российского футбола. А возможности все для этого есть. Там может быть и разгром», — сказал Андронов.



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