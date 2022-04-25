Ботик ван де Зандсхулп — Брэндон Накашима: прогноз Владимира Светлицы на матч в Мюнхене

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Мюнхене Ботик ван де Зандсхулп — Брэндон Накашима.



Ставка: победа ван де Зандсхулпа с форой (-1.5) за 1.83.



«На старте турнира ATP-250 в Мюнхене сразятся Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов и Брэндон Накашима, представляющий США.

«Он находится на топ-уровне». Победа Рублёва над Джоковичем — не случайность.

Накашима, несмотря на свой очевидный талант, уже не первый год испытывает серьёзные проблемы на грунтовых кортах. В принципе это вряд ли кого-то должно сильно удивлять, ибо американец, испытывающий проблемы на грунте, — вроде как константа. Если перевести мои слова в цифры, то за последние три года (именно в 2020-м Брэндон начал появляться на грунтовых турнирах) у него отрицательная разница побед/поражений в Европе: девять побед/12 поражений.



Сравнивать его результаты с Ботиком абсолютно бессмысленно, ибо только в 2021-м году представитель Нидерландов выиграл 26 матчей из 37 на грунте в Европе, добравшись до второго круга «Ролан Гаррос» из квалификации.



На мой взгляд, конкретно в данных условиях ван де Зандсхулп — фаворит этого матча», — сказал Светлица.

Рублёв — Джоковичу: спасибо за всё, что ты делаешь.

Степанова: при должном финансировании соревнований в России нам Кубок мира не нужен.

Рублёв стал четвёртым теннисистом в истории, выигравшим сет у Джоковича со счётом 6:0.