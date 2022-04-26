«Металлург» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команд в пятом матче финала Кубка Гагарина

26 апреля состоится пятый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.
Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч «Металлург» — ЦСКА.
Счёт в серии 3-1 в пользу магнитогорцев, они находятся в одной победе от Кубка Гагарина.
Аналитики не могут выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.60, успех москвичей тоже оценён экспертами в 2.60.
При этом эксперты думают, что пятый матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.25. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.86. Гол в меньшинстве оценён в 7.00.
Теэму Селянне: с русскими мы больше не связываемся.
Третьяк назвал фигурным катанием игру ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
Ставка с коэффициентом 4.00 на 5-й матч серии «Металлург» — ЦСКА.
Крикунов предположил причину слабой игры ЦСКА в финале КХЛ.
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