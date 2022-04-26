«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 4.5 за 1.78.



«Вот уже и первый матч полуфинала Лиги чемпионов. Суперпара «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид». Пеп Гвардиола против Карло Анчелотти. Для прогноза матч очень сложный. Может быть как верховая игра, так и низовая, могут обе забить, а могут и нет. Тут очень сложно от чего-то отталкиваться.



«Реал» на выходных не играл. Ранее был матч в Памплоне, где «Реал» победил «Осасуну», но Карим Бензема умудрился не забить аж два пенальти. В Лиге чемпионов он просто шикарен. С «Челси» чуть ли не в одиночку разобрался. До этого Бензема был также хорош с «ПСЖ».



У Гвардиолы наверняка проходят бессонные ночи в мыслях, как справиться с Бензема. Сложно понять, как сыграет «Манчестер Сити», какие идеи внесет Гвардиола и не перемудрил ли он. «Манчестер Сити» играет дома, где он обычно выступает очень ярко и результативно. Даже не берем во внимание последний матч с «Уотфордом» с покером Жезуса, так как соперник уж очень слабый. Если Пепе не начнет ничего придумывать, то у «Реала» «Манчестер Сити» должен выиграть.



«Реал» в целом-то неплохо играет в обороне. Просто не очень понятно, что случилось в ответном матче с «Челси», да и в игре с «Барселоной» тоже. Статус матча и цена ошибки в данном случае очень высоки. Скованность будет присутствовать. Учитывая, что «Манчестер Сити» играет первый домашний матч, то и «горожане» внимательно сыграют в защите и «Реал» сделает то же самое, что удалось реализовать в матче в Лондоне.



Удастся ли воспользоваться ошибками соперника — это большой вопрос. Если «Манчестер Сити» допустит их по минимуму, то «Реалу» будет сложно увести положительный результат. Думаю, что «Манчестер Сити» все же выиграет и матч вряд ли будет результативным. Я бы взял победу «Манчестер Сити» и ТМ (4,5) за 1,78.



У меня есть какая-то вера в Гвардиолу и «Манчестер Сити» в этом матче. Пока сложно предсказать, что будет в ответной встрече на «Сантьяго Бернабеу», — сказал Генич.



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