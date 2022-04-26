«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.00.



«К сожалению, я не имею привычки переобуваться на лету, что по нашим временам является большим достоинством, а отнюдь не недостатком. Поэтому продолжаю считать, что в этой финальной серии не то чтобы всё только начиналось, но хотя бы ещё достаточно далеко от окончания.

«Металлург» — ЦСКА, 5-й матч: когда начало, где покажут.

Ну не может «Магнитке» так беспрерывно уже даже не везти, а переть. Ну не может Вася Кошечкин, которому сто лет в обед и который сроду не имел «сухарей» в финальных сериях, хотя провёл их немерено, и третий матч подряд сыграть «на ноль». Это уже будет явный перебор. Но не это главное.



Мы в этом розыгрыше Кубка Гагарина уже видели ЦСКА, выведенный в чистое поле и приставленный лбом к стенке. Было это совсем недавно, в серии со СКА. Зрелище, согласитесь, не для слабонервных, когда припёртые к стенке армейцы перестают играть, зато начинают рвать соперника и вгрызаться в него. Ротенберговцы супротив такого, прости господи, хоккея не устояли, хотя имели все козыри. Устоит ли «Магнитка»? Вполне может быть.

Но мне почему-то кажется, что не в пятом матче. Может быть, в седьмом, но не сейчас. А сейчас армейцы выгрызут зубами и вырвут когтями победу на выезде – в низовом матче и с минимальным преимуществом. Вполне может получиться и полная «зеркалка» с четвёртой игры – это, ребята, финал. В общем, шоу должно продолжаться», — сказал Лебедев.



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